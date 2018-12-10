В ярославском торговом центре детские аттракционы работали с нарушениями

Ярославль, , 12:44 — REGNUM В Ярославле инспекция административно-технического надзора выявила нарушения в работе аттракционов в торговом центре «Вернисаж». Об этом корреспонденту ИА сообщили в правительстве Ярославской области.

Проверка проходила совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов.

По результатам рейда выявлены нарушения при использовании четырех из пяти объектов. Зафиксировано отсутствие эксплуатационных документов, нет информации, необходимой для обеспечения безопасности посетителей, а также сведений об итогах обследования аттракционов», — сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев.

Инспекция возбудила административные производства по выявленным нарушениям.

Совместные проверки аттракционов — одно из множества направлений нашего взаимодействия с инспекцией в рамках соглашения, нацеленного на обеспечение безопасности детей. Такая работа уже доказала свою эффективность: выявленные нарушения устраняются в кратчайшие сроки», — отметил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

С начала года инспекция проверила 54 места размещения аттракционов и возбудила 72 дела об административных правонарушениях. Проводятся повторные контрольные рейды.