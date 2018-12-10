О рейтинге: «статистика не означает закоррумпированности Оренбуржья»

Оренбург, , 12:44 — REGNUM В прокуратуре Оренбургской области оперативно отреагировали на появившийся рейтинг регионов России по показателям преступности. Комментируя статистические данные, согласно которым Оренбуржье занимает шестую строчку среди других субъектов РФ по получению взяток, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Оренбургской области Сергей Звягинцев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что «такая статистика никоим образом не означает закоррумпированности области наравне с более крупными регионами России, федеральными и областными центрами.

«Возросшее число зарегистрированных коррупционных преступлений свидетельствует о повышении эффективности работы правоохранителей. И это закономерно», — отметил Звягинцев.

По его словам, коррупционеры меняются, в угоду времени и техническому прогрессу их злодеяния становятся «всё более изощренными, многосхемовыми, латентными». Для выявления современных коррупционных злоупотреблений необходимо повышение профессионального уровня полицейских, сотрудников Следственного комитета России и других следственных органов.

«Такие изменения планомерно происходят, и в итоге мы получаем реальный результат — пресечение преступной деятельности. Уверен, что оренбуржцы, ежедневно участвующие в жизни областного центра и других территорий области, видят результаты этой работы.

Останавливаться на достигнутом мы не намерены. В 2019 году работа по выявлению нечистых на руку чиновников, коммерсантов и граждан будет продолжена. Наша главная цель — не повышение статистических показателей, а реальное оздоровление общества, избавление от ментальных привычек «отблагодарить» или обогатиться за счет государства», — подчеркнул начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно информации, опубликованной на портале правовой информации Генеральной прокуратуры России, по уровню преступности Оренбуржье занимает в России 25-е место. В регионе отмечен существенный рост взяточничества. По количеству зафиксированных фактов получения взяток регион занимает шестое место, по даче взяток — 15-е.

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