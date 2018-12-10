В Казахстане объяснили причину резкого роста стоимости отправки телеграмм

Астана, , 12:39 — REGNUM Стоимость услуг по отправке телеграмм выросла в 169 раз в связи с нерентабельностью данного способа связи, заявил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, отвечая на вопрос депутата парламента республики Ирины Ароновой, сообщает 10 декабря агентство «Казинформ».

Услуга отправки телеграмм для физических лиц в Казахстане недоступна. Для юридических лиц стоимость одного слова возросла с 4 тенге (72 копейки) до 675 тенге (121 рубль).

Есекеев отметил, что содержание телеграфа обходится компании около 500 млн тенге (89,8 млн рублей), а доходы от него составляют 39 млн тенге (7 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября интернет-провайдеры Казахстана оказали услуги по предоставлению доступа к интернету на сумму 180,5 млрд тенге ($497 млн), что на 6,7% больше, чем годом ранее.

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