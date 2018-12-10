В России учителям и врачам могут запретить принимать подарки

Москва, , 12:46 — REGNUM В России антикоррупционные стандарты могут распространиться на учителей, врачей и других служащих организаций, которые подведомственны государственным органам и органам местного самоуправления, об этом РИА Новости заявил руководитель департамента развития госслужбы министерства труда РФ Дмитрий Баснак.

По его словам, соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу в конце ноября. В случае если закон будет принят, единственными допустимыми подарками, связанными с профессиональной деятельностью, останутся цветы и канцелярия. Кроме того, учителей и врачей также могут обязать сообщать руководству о фактах подталкивания к взяткам и коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на уточнение нормы о подарках госслужащим и другим должностным лицам.

Так, предлагается исключить из Гражданского кодекса РФ нормы, которые ограничивают максимальную сумму подарка гражданам страны, занимающих государственные или муниципальные должности, но при этом прописать, что особенности дарения подарков госслужащим будут устанавливаться отдельным законом.

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