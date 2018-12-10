Режиссёр «Аквамена» поблагодарил китайских фанатов за кассовый успех фильма

Лос-Анджелес, США, , 12:31 — REGNUM Режиссёр нового фильма студии DC «Аквамен» Джеймс Ван поблагодарил китайских зрителей за то, что они обеспечили его картине громкий успех в кинопрокате. Соответствующую публикацию кинематографист разместил 9 декабря на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/creepypuppet/status/1071842766089535488

В первые выходные показов «Аквамен» по показателю кассовых сборов обошел фильм «Лига Справедливости» на 92%, а ленту «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» на 78%. На кинорынке КНР он показал лучший кассовый результат первых выходных показов среди всех картин кинокомпании Warner Bros., собрав $93,6 млн.

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Напомним, в США «Аквамен» выходит в широкий прокат 21 декабря 2018 года, в России — 13 декабря 2018 года. В фильме снялись такие актеры списка А, как Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Николь Кидман и Дольф Лундгрен.

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