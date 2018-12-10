Суд в Петербурге отказал в иске «Гринпис» против Nord Stream 2

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал НКО «Совет Гринпис» в удовлетворении иска к международной компании Nord Stream 2 AG. Экологические активисты требовали запрета строительства ветки газопровода «Северный поток — 2» по территории Ленинградской области.

Маршрут газопровода затрагивает южную, наиболее узкую часть Кургальского природного заказника в Кингисеппском районе Ленобласти. Как заявляют в компании Nord Stream 2, строительство затронет максимум 0,14% его территории.

В своем иске «Совет Гринпис» требовал запретить строительство газопровода по территории заказника траншейным способом, указывая, что из-за этого на протяжении 3,7 км будет полностью вырублен лес, уничтожен растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров, проложены две траншеи для ниток газопровода и построена дорога.

По мнению «гринписовцев», строительство газопровода «Северный поток — 2» может повлечь за собой нарушение среды обитания объектов животного мира и растений, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Ленобласти, нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

«Суд, выслушав мнение участников процесса, в удовлетворении требований истца отказал», — сообщили 10 декабря в судебной пресс-службе Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года компания Nord Stream 2 AG, и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве, основными приоритетами которого станут охрана окружающей среды и развитие социальной инфраструктуры Ленобласти. Бюджет на реализацию стратегии сотрудничества составляет около 30 млн евро (около 2 млрд рублей).

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Справка

Nord Stream 2 AG — разработчик газопровода «Северный поток — 2» через Балтийское море для поставок российского газа на рынок ЕС. Протяженность газопровода составит более 1 200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» — 55 млрд кубометров газа в год.

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