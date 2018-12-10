Союз журналистов Украины намерен бороться с нападениями на работников СМИ

Киев, , 12:34 — REGNUM Информационную кампанию с целью провести расследования нападений на украинских журналистов начал национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и американская неправительственная организация Freedom House, заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко, сообщает 10 декабря «Страна.ua».

По его словам, союз сосредоточился на пяти случаях нападений на журналистов. Во время нападений сотрудники СМИ пострадали физически, однако ни одно из нападений не было расследовано до конца.

По словам одного из пострадавших, следователи ничего не объясняют, не собирают улики, основываются только на словах нападавших. В итоге виновные так и не наказаны.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады предложили принять закон о клевете, который резко ограничивает деятельность оппозиционных СМИ, так как их действия начнут подпадать под уголовное преступление.