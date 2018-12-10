Минкульт Прикамья хочет сформировать новую аудиторию в соцсетях

Пермь, , 12:02 — REGNUM Министерство культуры поставило задачу — сформировать новую активную аудиторию в соцсетях и мотивирования ее к посещению мероприятий, проходящих при поддержке ведомства. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупки. Начальная цена лота на оказание комплексных услуг по продвижению мероприятий, проводимых при поддержке министерства культуры Пермского края, путём проведения таргетированных рекламных и информационных кампаний в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram составляет 428 666 рублей.

Согласно техзаданию заказчик в лице КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» преследует цели по повышению информированности населения Пермского края о деятельности министерства культуры Пермского края и о мероприятиях, проходящих при поддержке минкульта. В частности, поставлены задачи по привлечению новых лояльных пользователей — подписчиков официальных представительств регионального министерства в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

Исполнитель должен оказать услуги, направленные на проведение таргетированных рекламных и информационных кампаний среди населения Пермского края, посредством создания (разработки), доработки и продвижения рекламных сообщений в социальных сетях, а также публикации информационных сообщений в крупных сообществах в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram.

Победитель аукциона определится 13 декабря. Договор с ним будет действовать по 28 февраля 2019 года.

За весь период оказания услуг в Вконтакте и Instagram подрядчик должен привлечь не менее 2 тысяч новых активных пользователей официальных аккаунтов министерства культуры Прикамья, а в Facebook — не менее 1 тысячи.