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В Госдуме не исключают введения почасовой платы за въезд в Москву

Общество

Для автовладельцев

В Госдуме не исключают введения почасовой платы за въезд в Москву
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парковка

Москва, 10 декабря 2018, 11:59 — REGNUM  Резкий рост стоимости парковки на ряде улиц Москвы стал основанием прогнозировать введение платного въезда в столицу России с почасовой оплатой.

«Бороться с пробками и отсутствием парковочных мест нужно иначе, строить паркинги и так далее, а не задирать цены до небес. Такими темпами мы придем к тому, что сам въезд в Москву станет платным, тоже с почасовой оплатой, ну, а чего нет, те у кого нет денег будут объезжать столицу стороной, а там, глядишь, и пробки рассосутся сами собой», — рассуждает депутат Госдумы Александр Курдюмов в Facebook.

Парламентарий считает пример Москвы вредным для регионов.

«Такой пример очень вреден для регионов. Власти и в глубинке начнут пользоваться таким приемом», — указал Курдюмов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Москвы резко подняли цены на парковку в центре столицы до 380 рублей в час. Речь идет об улицах внутри Садового кольца и возле ряда ТТК. Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Парковка там будет платной даже по воскресеньям. Мера, по мнению властей, поможет разгрузить движение. Одновременно разрабатывается возможность бронирования парковок.

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Платные парковки
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