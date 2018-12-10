Неизбежное падение популярности: из Artifact ушло более 60% игроков

Белвью, США, , 12:26 — REGNUM Карточная игра Artifact от компании Valve потеряла более 60% своих первоначальных игроков. На странице проекта в цифровом сервисе дистрибуции игр Steam сообщается, что сейчас в него играет чуть более 10 тысяч человек.

Спустя день после релиза, 29 ноября, игра собрала на своих серверах порядка 60 тысяч человек. К началу декабря это число снизилось до 20 тысяч. На сегодня количество пользователей составляет порядка 10 тысяч человек. Также в списке «Самых популярных игр» в Steam проект оказался на 51 месте, что говорит о падении популярности Artifact.

Геймеры считают, что такие показатели связаны с неудобной политикой монетизации: помимо покупки самой игры, пользователи вынуждены покупать все игровые карты за реальные деньги.

Напомним, что 1 декабря руководство компании Valve сообщало, что продажи Artifact преодолели отметку в $6 млн. Пользователи раскритиковали заявление компании, отмечая, что у геймеров, купивших игру, «слишком много лишних денег». Разработчики из Valve уже внесли некоторые коррективы в систему монетизации в игре, однако юзеры отмечают, что «играть в Artifact — слишком дорогое удовольствие».

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