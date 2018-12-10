Приговор рэперу Хаски пересмотрят в Краснодаре

Краснодар, , 11:50 — REGNUM Судебное постановление согласно которому Дмитрий Кузнецов (рэпер Хаски) признан виновным в мелком хулиганстве, будет пересмотрено 26 декабря, сообщается на портале Краснодарского краевого суда.

Согласно опубликованным на сайте судебной инстанции сведениям, заседание по пересмотру дела об административных правонарушениях состоится 26 декабря в 11:00 местного времени (совпадает с московским).

Напомним, 21 ноября исполнителя музыки стиля «рэп» задержали в Краснодаре перед концертом — за «выступление» перед толпой поклонников на крыше автомобиля. Суд принял решение арестовать Кузнецова на 12 суток за мелкое хулиганство, однако уже 26 ноября музыкант вышел на свободу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Министр культуры РФ Владимир Мединский высказался по поводу отмены концертов некоторых рэп-исполнителей в России, назвав ситуацию анекдотичной.

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