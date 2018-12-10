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Назначен временный руководитель екатеринбургской «Спецавтобазы»

Общество

Прежний директор и его команда ушли

Екатеринбург, 10 декабря 2018, 11:50 — REGNUM  В Екатеринбурге временным руководителем муниципальной «Спецавтобазы» назначен главный инженер Сергей Манюшкин. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Накануне.Ru, команда прежнего руководителя Сергея Пономарёва ушла с предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пономарёв был уволен на прошедшей неделе. В администрации Екатеринбурга пояснили журналистам, что он ушёл по собственному желанию.

Напомним, с 1 января «Спецавтобаза» будет одним из региональных операторов Свердловской области по работе с твёрдыми коммунальными отходами.

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