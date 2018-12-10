МВД пыталось удалить из «Википедии» данные о «правонарушении» Колокольцева?

Москва, , 12:19 — REGNUM МВД могло попытаться удалить из «Википедии» информацию о незаконном участии главы ведомства Владимира Колокольцева в съезде партии «Единая России». Об этом говорится в микроблоге «Госправки», который отслеживает правки на сайте от российских госструктур.

https://twitter.com/RuGovEdits/status/1072010511041134592

Судя по истории изменений, впервые пользователи «Википедии» добавили данные о нарушении закона в статью о Владимире Колокольцеве 9 декабря в 14:17 по московскому времени. Сегодня, 10 декабря, в 6:09 подраздел удалили с IP-адреса, принадлежащего МВД. Спустя три минуты сотрудник ведомства добавил в материал информацию о том, что Колокольцев не нарушил никаких законов на съезде «Единой России», говорится в материале «Госправок».

Там же отметили, что дополнение продержалось на сайте недолго — через три минуты его удалил бот, отменяющий неконструктивные правки. В 6:13 история повторилась: в материал пытались внести правку о том, что глава МВД не нарушил закон, однако бот вновь её удалил.

Напомним, Владимир Колокольцев посетил съезд «Единой России», который состоялся 7−8 декабря в Москве. Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обратил внимание, что таким образом глава МВД нарушил закон «О полиции», согласно которому сотруднику полиции запрещается принимать участие в деятельности политических партий. В МВД считают, что Колокольцев не нарушил нормы законодательства, поскольку находился на съезде в статусе приглашённого гостя, а не участника.

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