В Кустанайской области Казахстана оптимизируют учреждения здравоохранения

Кустанай, Казахстан, , 11:50 — REGNUM До конца 2018 года в Кустанайской области Казахстана планируют сократить количество больниц и диспансеров с 40 до 23, передает 10 декабря телеканал «Хабар 24».

Оптимизация учреждений здравоохранения области проводится в рамках плана развития инфраструктуры здравоохранения. Объединения учреждений произойдет в Кустанае, Аркалыке и Рудном.

В частности, аркалыкский родильный дом объединят с городской больницей. Кроме того, местные психоневрологический и противотуберкулёзный диспансеры перейдут в ведение областных диспансеров. Оптимизация позволит сэкономить бюджету региона 75 млн тенге ($203 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов подписал приказ, в рамках которого при управлениях здравоохранения регионов Казахстана будут созданы бизнес-советы.

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