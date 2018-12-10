Понедельник, 10 Декабря 2018 года
13:27:21 МСК

«Готов к вызовам в СБУ»: священники начали флешмоб в поддержку УПЦ МП

Общество

Власти Украины и спецслужбы оказывают колоссальное давление на священников

Киев, 10 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Флешмоб в поддержку Украинской православной церкви (УПЦ МП) начали священники в социальных сетях.

Священники УПЦ МП стали массово выкладывать фотографии, где они стоят с табличкой с надписью «Я поддерживаю УПЦ МП — готов к вызовам в СБУ».

Фотографии сопровождаются пояснительным текстом, в котором сказано, что священник начинает флешмоб в поддержку УПЦ МП и не боится давления и запугивания со стороны украинских спецслужб и киевской хунты.

Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) вызвала 14 священников Сарненско-Полесской и Ровенской епархий УПЦ МП на допрос, обвинив их в разжигании межрелигиозной вражды и госизмене. Произошло это в связи с отказом УПЦ МП участвовать в «объединительном соборе» украинских раскольников.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская православная церковь отреагировала на обвинения СБУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить