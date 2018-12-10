«Готов к вызовам в СБУ»: священники начали флешмоб в поддержку УПЦ МП

Киев, , 11:48 — REGNUM Флешмоб в поддержку Украинской православной церкви (УПЦ МП) начали священники в социальных сетях.

Священники УПЦ МП стали массово выкладывать фотографии, где они стоят с табличкой с надписью «Я поддерживаю УПЦ МП — готов к вызовам в СБУ».

Фотографии сопровождаются пояснительным текстом, в котором сказано, что священник начинает флешмоб в поддержку УПЦ МП и не боится давления и запугивания со стороны украинских спецслужб и киевской хунты.

Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) вызвала 14 священников Сарненско-Полесской и Ровенской епархий УПЦ МП на допрос, обвинив их в разжигании межрелигиозной вражды и госизмене. Произошло это в связи с отказом УПЦ МП участвовать в «объединительном соборе» украинских раскольников.

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