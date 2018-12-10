В 2019 году ННГУ примет 140 иностранцев по межправительственной квоте

Нижний Новгород, , 11:27 — REGNUM Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского сможет принять на учёбу в 2019 году 140 иностранцев в рамках межправительственной квоты, сообщает 10 декабря пресс-служба вуза.

На минувшей неделе представители университета провели презентационные и отборочные мероприятия в Молдавии. Они направлены на привлечение студентов в вуз и поддержаны министерством образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, представительством Россотрудничества в Кишинёве и посольством России в Молдавии.

«Школьников и студентов из Молдавии очень заинтересовала возможность поступить в Университет Лобачевского на бюджетные места по общему конкурсу, который проходит летом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поступления на бюджетные места необходимо подать документы в приёмную комиссию университета и пройти внутренние вступительные испытания в ННГУ.

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