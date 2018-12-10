В Свердловской области трое полицейских осуждены после гибели человека

Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:26 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле осуждены трое сотрудников полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Преступление было совершено сотрудниками отдела полиции № 17 с применением насилия в отношении задержанного. Трагедия произошла осенью 2017 года. В руки «стражей порядка» по подозрению в краже попал местный житель. Трое полицейских требовали от него признания, в том числе воздействовали и физически. 3 октября мужчина скончался в больнице.

Оборотни в погонах осуждены к колонии общего режима. Суд назначил им от 3 лет и 2 месяцев до 3 лет и 6 месяцев заключения.