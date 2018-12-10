Жители Якутии жалуются на холод в домах: «Дома 8 градусов, дети болеют!»

Якутск, , 11:31 — REGNUM В якутском посёлке Тёплый ключ часто выходит из строя износившееся за шесть лет эксплуатации оборудование котельной, и это негативно отражается на температуре воздуха в домах. Жители населённого пункта уже устали мёрзнуть и пытаются добиться решения их проблемы через соцсети. Глава посёлка Сергей Зайчиков констатирует, что ситуацию усугубляет низкое качество угля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы замерзаем! Дома 8 градусов, дети болеют! В садик детей не пускаем. В школу — в верхней одежде. Находимся далеко от районных центров, на нашу беду никто не хочет обращать внимания. Писали и звонили во все инстанции, но увы, все от нас отписываются», — распространили сообщение в соцстеях жители посёлка Тёплый ключ. Отметим, что температура воздуха в этом населённом пункте уже перешагнула отметку в — 40 градусов.

«Ситуация не аварийная, повода объявлять режим ЧС нет, — заверил корреспондента ИА REGNUM глава посёлка Тёплый ключ Сергей Зайчиков. — Износ оборудование и качество угля — это две главные причины проблем. Уголь, который к нам поставляется — из Джебарики-Хая, это ближайшее к нам предприятие, которое обеспечивает топливо не только Томпонский район, но и Амгинский, Усть-Майский и другие —, каменным углём. Качество угля с тех пор, как на этом месторождении перешли на открытые выработки, упало».

Как объяснил Сергей Зайчиков, раньше в шахте комбайн выдавал непосредственно чистый уголь — его отбирали шахтёры. Теперь уголь добывается открытым способом при толщине прослойки каменного угля метр-полтора идут пласт породы — скальника — потом опять уголь, техника берёт это всё в кучу.

«Этот уголь вместе с глыбами породы — камнями — попадает на конвейер подачи топлива в котёл, конвейера подачи топлива выходят из строя. Это всё технические моменты, и происходят они из-за плохого качества угля. Плюс изношенность оборудования, которое в момент ввода котельной, обеспечивающей Тёпый ключ теплом, была введена в 2013 году, и её оборудования с тех пор ни разу не ремонтировалось. Котлы за эти шесть лет пришли в уже практически ветхое состояние, в негодное, поэтом они ломаются, падение температуры наблюдается, потом кочегары в смену поднимают температуру, через два-три дня опять оборудование ломается, и создается такая ситуация», — объясняет причину проблем с отоплением посёлка Сергей Зайчиков.

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Он подчеркнул, что после последней поломки оборудования оно уже восстановлено, и температура на теплоносителе выровнялась, уже почти достигнув норматива в 65 градусов.

«Через два-три часа даже больше нормы будет. А через 5−6 часов оборудование сломается, и норма опять понизится — когда идёт текущая работа по ремонту котельного оборудования. Естественно, она подразумевает падение температуры, Потом опять растёт температура, затем опять ломается всё. Ещё влияет протяжённость тепловых сетей влияет на доставку тепла в конечные точки. Если близлежащие объекты — в домах тепло и жарко, а в отдалении падение температуры имеет место быть, поэтому в некоторых домах такая ситуация», — объяснил глава посёлка тёплый ключ.

Сергей Зайчиков обратил внимание на то, что ГУП «ЖКХ «информировано о проблемах отопления посёлка, на днях в населённом пункте прошло совещание с жителями, кочегарами, работниками участка котельной, руководителем Томпонского филиала ГУП ЖКХ и главным инженером этого филиала.

«Там были разъяснены все эти причины. Но люди не интересуются, они хотят иметь тепло. Но мы пришли к тому, что эту зиму нам придётся как-то переживать. На следующий год нам обещают заменить все котлы, все магистрали, сделать всё возможное, чтобы улучшить состояние котельной. Будем наедятся, что так и будет», — сообщил также Сергей Зайчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии отопительный сезон в октябре был вообще под угрозой срыва. Причиной этой ситуации стало отсутствие топлива. На 2 октября к началу отопительного сезона готовы только 106 котельных из 119-ти.