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Событием года по версии «Яндекс» стал ЧМ-2018 в России

Общество

Третьим по частоте запросом стал «пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Москва, 10 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  В 2018 году пользователи чаще всего искали в «Яндексе» чемпионат мира по футболу в России и Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице исследований сервиса.

Третьим по частоте запросом стал «пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, четвертым по популярности стал «бой Нурмагомедова и Макгрегора». Пятерку лидеров замкнул запрос «президентские выборы в России».

На шестой строчке по популярности расположился запрос «Лига наций УЕФА», «повышение пенсионного возраста» — на седьмом месте. На восьмой позиции находится запрос «нападение на колледж в Керчи», предпоследнее по популярности место — «отравление Скрипалей», а «катастрофа Ан-148 в Подмосковье» заняла десятую строчку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в перечне наиболее популярных людей 2018 года по версии поисковика «Яндекс» первое место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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