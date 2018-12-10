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Мэрии Перми пригрозили принудительным взысканием субсидий для перевозчиков

Общество

Антимонопольная служба заявила, что мэрия не перечислила перевозчикам субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки льготников, хотя имела такую возможность

Пермь, 10 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  В Перми перевозчики пожаловались в антимонопольную службу на действия муниципальных чиновников. Заявители указывали в жалобе, что мэрия отказывает в субсидиях за перевозку пассажиров-льготников. Проведенная проверка выявила нарушения в действиях администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Пермскому краю.

По данным ведомства, свой отказ мэрия аргументировала тем, что перевозчики предоставили статистические данные о пассажиропотоке льготной категории граждан, но эти сведения не прошли регистрацию в информационной системе учёта пассажиропотока. Согласно постановлению муниципалитета перевозчики должны установить на своих валидаторах специальное программное обеспечение, выбранное муниципалитетом. При этом в учёт не бралось то, что отдельные перевозчики установили иное аналогичное программное обеспечение.

УФАС потребовало от администрации нормативно установить порядок интеграции в городскую систему для передачи данных пассажиропотока с учётом данных других программ, установленных на валидаторах, а заявления перевозчиков рассмотреть повторно.

Предупреждение мэрия проигнорировала, что повлекло предписание, в котором говорится о принудительном исполнении требований антимонопольной службы через суд, если мэрия вновь оставит без внимание указание УФАС.

Добавим, электронная система учёта льготных пассажиров заработала в Перми с начала 2017 года.

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Автотранспортные перевозки
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