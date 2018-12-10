Мэрии Перми пригрозили принудительным взысканием субсидий для перевозчиков

Пермь, , 11:16 — REGNUM В Перми перевозчики пожаловались в антимонопольную службу на действия муниципальных чиновников. Заявители указывали в жалобе, что мэрия отказывает в субсидиях за перевозку пассажиров-льготников. Проведенная проверка выявила нарушения в действиях администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Пермскому краю.

По данным ведомства, свой отказ мэрия аргументировала тем, что перевозчики предоставили статистические данные о пассажиропотоке льготной категории граждан, но эти сведения не прошли регистрацию в информационной системе учёта пассажиропотока. Согласно постановлению муниципалитета перевозчики должны установить на своих валидаторах специальное программное обеспечение, выбранное муниципалитетом. При этом в учёт не бралось то, что отдельные перевозчики установили иное аналогичное программное обеспечение.

УФАС потребовало от администрации нормативно установить порядок интеграции в городскую систему для передачи данных пассажиропотока с учётом данных других программ, установленных на валидаторах, а заявления перевозчиков рассмотреть повторно.

Предупреждение мэрия проигнорировала, что повлекло предписание, в котором говорится о принудительном исполнении требований антимонопольной службы через суд, если мэрия вновь оставит без внимание указание УФАС.

Добавим, электронная система учёта льготных пассажиров заработала в Перми с начала 2017 года.