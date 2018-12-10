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В провинции Хайнань отчитались о борьбе с незаконным оборотом оружия

Общество

В 2018 году на острове изъято большое количество стволов и боеприпасов к ним

Хайкоу, Китай, 10 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Власти островной китайской провинции Хайнань отчитались о развернутой кампании по изъятию нелегального огнестрельного оружия; в ходе проведенных специальных мероприятий полицией изъято большое количество стрелкового оружия, а также боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает 9 декабря Синьхуа.

Одних только стволов, в число которых наряду с дробовиками и пневматикой, отнесены гвоздезабивные пистолеты частного производства, в 2018 году изъято более 2,3 тыс. единиц. В ходе кампании задержано 178 подозреваемых, и по выявленным фактам открыто производство около 80 уголовных дел.

В результате местными властями отмечено стабильное снижение на острове случаев применения огнестрельного оружия.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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