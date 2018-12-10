В Казахстане назвали самые востребованные профессии в будущем

Астана, , 11:05 — REGNUM Специалисты по «большим данным» и менеджеры управления по IT-проектам в Казахстане станут одними из самых востребованных работников в ближайшем будущем. Об этом 10 декабря заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев на правительственном часе в Мажилисе парламента Казахстана, сообщает «Казинформ».

"Один из примеров — специалисты по «большим данным», менеджер управления по IT-проектам, — сказал Мукушев. — Те направления, в которых мы сейчас видим динамику».

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, в свою очередь, напомнил, что в настоящее время вузы республики получили автономность. Это необходимо использовать для формирования программ по тем профессиям, которые востребованы на рынке труда.

Абаев добавил, что любого инженера-специалиста можно будет переобучить в IT-сфере.

Напомним, в конце сентября исследовательское агентство «HeadHunter Казахстан» опубликовало результаты исследования рынка труда в Казахстане. По данным аналитиков, самыми востребованными специалистами в республике являются представители IT-индустрии.

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