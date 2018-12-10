Понедельник, 10 Декабря 2018 года
11:53:08 МСК

Враждующие племена затрудняют работу гуманитарных организаций в Уганде

Общество

В прошлом народы динка и нуэр конкурировали за территорию и воду для скота в своей родной стране, а сегодня они осложняют проведение гуманитарной операции

Кампала, 10 декабря 2018, 11:03 — REGNUM  Две соперничающие племенные группы из Южного Судана — динка и нуэр сохранили свою конкуренцию даже в лагерях для беженцев в Уганде, затрудняя работу гуманитарных организаций. Об этом пишет Daily Monitor Uganda.

Канцелярия премьер-министра (OPM) и Главный комиссар ООН по вопросам беженцев (UNHCR) подтвердили, что две племенные группы отказываются совместно пользоваться услугами, представляемыми лагерем.

«Динка отказываются стоять в одной очереди за водой вместе с нуэр», — говорит Стивен Богэре, глава поселения.

«Мы проводим мирные диалоги, разговариваем с ними. Сегодня ситуация уже намного лучше, чем была ранее: они могут получить воду без серьезных конфликтов», — добавил Стивен Богэре.

В прошлом динка и нуэр враждовали за территории и воду для скота. Такие стычки периодически происходили локально и не вызывали серьезных последствий.

Однако в 2013 году смещение бывшего вице-президента Рика Мачара народности нуэр президентом Южного Судана Сальвой Киром из народа динка стало катализатором «массовой межплеменной жестокости» в стране. С того момента тысячи представителей народности динка и нуэр бежали в Уганду.

Чтобы решить проблему с водой в лагерях для беженцев в Уганде, Европейский союз и Германия выделили около 13 миллионов евро для поставок воды и ее очищения.

Проект реализует министерство водоснабжения и окружающей среды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить