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Фармацевт: врачи на Украине назначают БАД и гомеопатию за «откаты» от аптек

Общество

За пять лет жители Украины потратили $3,6 млрд на псевдо-лекарства

Киев, 10 декабря 2018, 10:53 — REGNUM  Украинские врачи назначают пациентам биологически активные добавки (БАД) и комплексы витаминов, получая за это денежное вознаграждение («откаты») от аптек, заявила фармацевт Людмила Войтенко, сообщает 9 декабря «Сегодня».

Согласно сообщению, пациенты часто не видят разницу между БАД, гомеопатией и настоящими лекарствами. Этим часто пользуются украинские врачи, выписывая вместе с лекарствами дорогостоящие витамины.

Так, за год из 60 млрд гривен ($2,16 млрд), что тратят жители Украины на лекарства, четверть расходуется именно на покупку БАД и гомеопатии. А за пять лет жители Украины потратили на псевдо-лекарства $3,6 млрд.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что из-за принятых законов граждане Украине на один-два года останутся без лекарств.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады: граждане Украины будут дожидаться импортных лекарств два года

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