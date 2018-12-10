Священник – поклонник Gucci предстанет перед дисциплинарной комиссией

Тверь, , 10:38 — REGNUM Дисциплинарная комиссия Тверской епархии даст оценку поведению священнослужителя, публиковавшего в Instagram фото с люксовыми вещами, в частности, итальянского дома моды Gucci и французского Louis Vuitton.

«С точки зрения этики и общего понимания должного поведения священнослужителя совершенно недопустимы подобные публикации, и сами по себе такие действия вызывают массу вопросов. Насколько мне известно, этот священник уже был вызван в дисциплинарную комиссию Тверской епархии, он представит там свои объяснения, и затем уже правящий архиерей Тверской епархии примет решение о том, какую степень взыскания этот священник понесет», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря разразился скандал вокруг Instagram-аккаунта священника из Твери, заведующего Тверской епархиальной научной библиотекой. Священнослужитель выкладывал в соцсети свои фотографии с обувью и аксессуарами люксовых брендов. Отметим, что в пресс-службе Тверской епархии ИА REGNUM отказали в комментарии. Представитель пресс-службы, не назвавший своего имени, заявил, что не может комментировать «ресурс, где акцент на мемах».

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