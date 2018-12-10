В Китае четыре человека получили смертный приговор за торговлю наркотиками

Тайюань , Китай, , 10:19 — REGNUM Суд провинции Шаньси на севере Китая приговорил двух наркоторговцев к смертной казни, и еще двух — к смертной казни с двумя годами отсрочки, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

В общей сложности 12 человек были вовлечены в торговлю 67 кг метамфетамина, сообщили в Промежуточном народном суде города Люлян. Наркоторговец по имени Лю Цзэпэн вместе с еще тремя подельниками Лян Цзяньцзюнем, Ли Хунвэем и Фань Сяохуном приобретали метамфетамин у поставщика по имени Е Цзиньлунь в городке Цзяцзы близ города Луфэн в провинции Гуандун на юге Китая в течение нескольких лет с 2016 года.

Выяснилось, что с сентября 2015 по ноябрь 2016 года многие наркоторговцы из уезда Люлинь приобрели у Лю Цзэпэна более 40 кг наркотиков. Лю и Е были приговорена к смерти, в то время, как Лян и Сюэ Яншэн, другой наркоторговец из портового города Циндао получили смертный приговор с отсрочкой на два года.

Ли и Фань, в свою очередь, получили пожизненные сроки, а остальные члены банды — от 10 до 15 лет тюремного заключения. Суд также постановил им выплатить штрафы собственным имуществом, которое будет изъято.

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