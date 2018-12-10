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Суд Перми удовлетворил все иски о компенсации для отравившихся школьников

Общество

Сумма компенсации в пользу шести учеников начальных классов, ставших жертвами пищевого отравления, варьируется от 20 до 25 тыс. рублей

Суд Перми удовлетворил все иски о компенсации для отравившихся школьников
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Пермь, 10 декабря 2018, 10:19 — REGNUM  В Перми суд удовлетворил ещё три иска в защиту интересов учеников лицея № 9. Получившие отравление после употребления в пищу продукции в местной столовой дети получат компенсацию морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Стоит отметить, что ранее суд удовлетворил три аналогичных иска. Сумма возмещения морального ущерба во всех шести случаях составила от 20 до 25 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в лицей была зафиксирована вспышка кишечных отравлений среди учеников начального звена. Впоследствии заявили о случаях сальмонеллёза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми лицеисты отсудили компенсацию за отравление в школьной столовой

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Массовые пищевые отравления
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