Вирусное видео: ны рынке поймали тайванскую модель-продавщику рыбы

Чжанхуа, Тайвань, , 10:08 — REGNUM В соцсетях бурно обсуждают ролик, в котором показано как известная тайваньская модель торгует рыбой. Видео снял один пользователь Facebook с ником Shanghaiist на одном из рынков города Чжанхуа.

26-летняя модель Лю Пэнпэн пояснила ему, что она помогает своей матери, которой принадлежит этот рыбный ларек. Shanghaiist отметил, что торговля шла очень хорошо, люди были буквально загипнотизированы тем, как профессионально девушка чистит и продаёт рыбу. Мать Лю пояснила, что дочь периодически ей помогает, поскольку считает, что женщине нелегко одной справляться с таким бизнесом.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи сети обнаружили страницу священника в соцсети Instagram. На ней священнослужитель публиковал фотографии с обувью известных брендов, а также снимки из различных ресторанов.

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