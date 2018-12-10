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Sony проводит массовую распродажу популярных игр для консоли PS4

Общество

Некоторые игры можно приобрести с «рождественской» скидкой до 70%

Москва, 10 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  Компания Sony объявила о начале массовой рождественской распродаже игр для консоли PS4. Отмечается, что предложения будут действительны до 11 декабря 2018 года. Все игры доступны в сервисе PlayStation Store.

В список распродаж попали, в том числе, такие хиты, как Fifa 2019, God of War, Call of Duty: Black Ops 4, Fallout 4 и Shadow of the Tomb Raider. Некоторые игры можно приобрести со скидкой до 70%.

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Напомним, 3 декабря 2018 года компания Sony начала продавать консоль PlayStation Classic. Он представляет собой модернизированную версию популярной приставки, вышедшей в 1994 году. Ожидается, что в 2019 году компания представит консоль следующего покления, которая пока что носит условное название PlayStation 5.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony начала продавать консоль PlayStation Classic

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