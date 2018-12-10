Синоптики предупредили об оттепели и слякоти в Москве

Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве наступит оттепель, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в центре «Фобос».

"В Москву придёт оттепель и слякоть с небольшими локальными осадками, высокой вероятностью очаговых туманов и ухудшением видимости до 500 метров при температурном фоне на 5 градусов выше климатической нормы», — рассказали в центре.

Максимальная температура в Москве достигнет 2 градусов тепла, в Подмосковье — 3 градусов. Ожидается облачность, появление очагов туманов. Возможны небольшие осадки. Ветер южный 3−8 м/с. Влажность воздуха достигнет 93 процентов.

Синоптики отмечают, что высота сугробов в столице уменьшится до 15 сантиметров.