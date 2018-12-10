Понедельник, 10 Декабря 2018 года
10:17:58 МСК

Синоптики предупредили об оттепели и слякоти в Москве

Общество

Высота сугробов в столице уменьшится до 15 сантиметров

Синоптики предупредили об оттепели и слякоти в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снег в Москве

Москва, 10 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  В Москве наступит оттепель, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в центре «Фобос».

"В Москву придёт оттепель и слякоть с небольшими локальными осадками, высокой вероятностью очаговых туманов и ухудшением видимости до 500 метров при температурном фоне на 5 градусов выше климатической нормы», — рассказали в центре.

Максимальная температура в Москве достигнет 2 градусов тепла, в Подмосковье — 3 градусов. Ожидается облачность, появление очагов туманов. Возможны небольшие осадки. Ветер южный 3−8 м/с. Влажность воздуха достигнет 93 процентов.

Синоптики отмечают, что высота сугробов в столице уменьшится до 15 сантиметров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить