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В Подмосковье для уборки снега и наледи привлекли 750 единиц спецтехники

Общество

Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме для ликвидации последствий снегопада

В Подмосковье для уборки снега и наледи привлекли 750 единиц спецтехники
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уборка снега

Красногорск, 10 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  Свыше 750 единиц специализированной техники было выведено на дороги Подмосковья для ликвидации последствий снегопада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта и развития дорожно-траснпортной инфраструктуры Московской области 10 декабря.

Также было задействовано более 440 дорожных рабочих для уборки тротуаров и пешеходных дорожек.

«В настоящее время проведена обработка реагентами и очищено от снега более 10 тысяч километров региональных автодорог», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 10 декабря в некоторых районах Московской области выпало до 3 см снега. Больше всего осадков выпало на юге и востоке региона, в частности, в г.о. Домодедово, г.о. Ступино, г.о. Подольск, г.о. Балашиха, г.о. Люберцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для уборки улиц от снега привлекли порядка 6,5 тыс. единиц техники. Ведутся как механизированные, так и ручные работы.

Читайте подробнее: Последствия снегопада в Москве ликвидируют 6,5 тыс. единиц техники

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