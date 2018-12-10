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Украина экстрадировала в Казахстан гражданина Таджикистана

Общество

Подозреваемый выдворен в следственный изолятор Алма-Аты

Алма-Ата, Казахстан, 10 декабря 2018, 09:21 — REGNUM  Власти Украины экстрадировали в Казахстан гражданина Таджикистана, который подозревается в мошенничестве на сумму 80 млн тенге ($216 тыс.), сообщили 10 декабря в пресс-службе прокуратуры Алма-Аты.

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос о выдаче фигуранта уголовного дела. Он выдворен в следственный изолятор Алма-Аты. В экстрадиции также приняли участие Интерпол Казахстана и Украины.

Напомним, 1 декабря власти Германии экстрадировали в Казахстан бизнесмена, который подозревается в мошенничестве на сумму $1,5 млн. Мужчина разыскивался департаментом полиции Алма-Аты с 2016 года.

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