Карты «Тройка» с парящим мостом начали продавать в метро

Москва, , 09:17 — REGNUM В Московском метрополитене с 10 декабря начал продавать карту «Тройка» с изображением парящего моста, который расположен в парке «Зарядье». Карта с парящим мостом станет памятным сувениром для туристов, сообщается на портале мэра Москвы.

Также на проездном билете «Тройка» изображён собор Василия Блаженного, набережная Москвы-реки и павильоны парка «Зарядье». Тираж тематической карты «Тройка» составит 10 тыс. экземпляров.

Напомним, с помощью карты можно не только проехать на метро, но и посетить парк «Зарядье», купить билеты и без очереди попасть в Третьяковскую галерею, Московский зоопарк, Московский планетарий и др. На билеты, приобретенные по «Тройке», действует скидка 5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене начали продавать проездные брелоки «Тройка» с новогодним оформлением. Их можно купит на стойках «Живое общение», расположенных на 13 станциях метро и в сувенирных магазинах подземки.

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