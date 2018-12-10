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В Екатеринбурге начинается суд по делу о гибели четверых рабочих

Общество

Трагедия произошла на заводе имени Калинина в ноябре 2016 года

В Екатеринбурге начинается суд по делу о гибели четверых рабочих
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Екатеринбург, 10 декабря 2018, 09:14 — REGNUM  Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга начинает рассматривать уголовное дело о гибели на заводе имени Калинина четверых рабочих. На 10 декабря назначено предварительное слушание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

На скамье подсудимых находятся четыре человека. Среди них заместитель главного инженера машиностроительного завода имени М.И. Калинина и руководители строительных фирм. Их, в зависимости от роли, обвиняют в причинении смерти по неосторожности, нарушении правил безопасности и в неосторожном причинении тяжкого вреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 9 ноября 2016 года на одном из корпусов завода рухнули перекрытия. Они упали с высоты 12 метров на площади 3300 кв. метров. Внизу находились люди. Четыре человека погибли, ещё 20 получили травмы.

Следствие по делу было завершено лишь через два года после трагедии, в ноябре 2018 года.

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