Понедельник, 10 Декабря 2018 года
10:19:29 МСК

Выяснилось, какие пункты правил чаще нарушают российские водители

Общество

Чаще всего автолюбители превышали допустимую скорость движения, нарушали требования дорожных знаков или разметки, а также проезжали на «красный»

Выяснилось, какие пункты правил чаще нарушают российские водители
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР
Лихач

Москва, 10 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  В МВД РФ рассказали, какие именно нарушения Правил дорожного движения (ПДД) чаще всего допускали российские водители в 2017 и 2018 годах. Об этом сообщает 10 декабря RT.

В ведомстве отметили, что чаще всего автолюбители превышали допустимую скорость движения, нарушали требования дорожных знаков или разметки, а также проезжали на «красный» или игнорировали запрещающий жест регулировщика.

Кроме того, российские водители часто бывали уличены в нарушениях правил обгона и в пренебрежении страховкой ОСАГО.

Читайте также: В ГД объяснили вред от возврата штрафов за нарушения скорости до 20 км/ч

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что на дорогах столицы России в 2019 году появятся новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в количестве 400 штук.

Читайте также: На дорогах Москвы появится 400 новых камер фиксации нарушений ПДД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить