Выяснилось, какие пункты правил чаще нарушают российские водители

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Москва, , 09:13 — REGNUM В МВД РФ рассказали, какие именно нарушения Правил дорожного движения (ПДД) чаще всего допускали российские водители в 2017 и 2018 годах. Об этом сообщает 10 декабря RT.

В ведомстве отметили, что чаще всего автолюбители превышали допустимую скорость движения, нарушали требования дорожных знаков или разметки, а также проезжали на «красный» или игнорировали запрещающий жест регулировщика.

Кроме того, российские водители часто бывали уличены в нарушениях правил обгона и в пренебрежении страховкой ОСАГО.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что на дорогах столицы России в 2019 году появятся новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в количестве 400 штук.

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