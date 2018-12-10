Понедельник, 10 Декабря 2018 года
10:20:05 МСК

Кемеровских школьников познакомили с рождественскими традициями в Германии

Общество

Мероприятие приурочили к Дню Святого Николая и второму Адвенту

Кемеровских школьников познакомили с рождественскими традициями в Германии
grassrootsgroundswell
Венок Адвента

Кемерово, 10 декабря 2018, 09:12 — REGNUM  Центр немецкого языка и культуры Кемеровского государственного университета (КемГУ) организовал для школьников развлекательно-познавательное мероприятие, приуроченное к Дню Святого Николая и второму Адвенту — праздникам, которые отмечаются в Германии накануне Рождества. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участи учащиеся 5−7 классов из семи кемеровских школ, изучающих немецкий язык как первый или второй иностранный. Вместе с наставниками школьники прошли квест, который провели для них студенты, изучающие немецкий как второй иностранный.

Разгадав ряд заданий на немецком языке и проявив смекалку и командный дух, ребята отправились на песенный флешмоб. Танцы и песни — на немецком языке, позволившие в игровой форме познакомиться с традициями празднования Рождества в стране изучаемого языка. В конце мероприятия школьники получили памятные сувениры от Гете-института.

Читайте также: Кузбасские школьники вернулись из образовательного центра «Сириус»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежная политика в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить