Кемеровских школьников познакомили с рождественскими традициями в Германии

Кемерово, , 09:12 — REGNUM Центр немецкого языка и культуры Кемеровского государственного университета (КемГУ) организовал для школьников развлекательно-познавательное мероприятие, приуроченное к Дню Святого Николая и второму Адвенту — праздникам, которые отмечаются в Германии накануне Рождества. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участи учащиеся 5−7 классов из семи кемеровских школ, изучающих немецкий язык как первый или второй иностранный. Вместе с наставниками школьники прошли квест, который провели для них студенты, изучающие немецкий как второй иностранный.

Разгадав ряд заданий на немецком языке и проявив смекалку и командный дух, ребята отправились на песенный флешмоб. Танцы и песни — на немецком языке, позволившие в игровой форме познакомиться с традициями празднования Рождества в стране изучаемого языка. В конце мероприятия школьники получили памятные сувениры от Гете-института.

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