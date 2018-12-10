В КНР задержаны 10 человек по обвинению в организации массовых беспорядков

Пекин, , 08:51 — REGNUM Китайская полиция задержала 10 подозреваемых, которые в провинции Шаньдун на востоке страны собирали толпы на незаконные демонстрации, во время которых происходили нападения на полицейских, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Полиция предъявила обвинения подозреваемых в препятствовании исполнения должностных обязанностей, целенаправленном причинении вреда здоровью, нарушении общественного порядка и в учинении беспорядков.

Инцидент произошел в городе Пинду провинции Шаньдун с 4 по 7 октября, текущего года. Три сотни человек собрались на одной из местных площадей, из них 60 затем начали провоцировать полицейских, ломать полицейский фургон и три гражданских автомобиля.

Мятежники использовали деревянные палки и рукоятки от кувалды, ручки топоров и порошковые огнетушители во время волнений. В общей сложности 34 полицейских получили ранения и более 100 заведений в округе были вынуждены временно закрыться.

Полиция позднее выяснила, что подозреваемые использовали интернет и телефон для сбора толп во имя «военных ветеранов». Они пытались получить поддержку, распространяя недостоверную информацию о том, что их избивают местные власти.