Файтинг Super Smash Bros. от Nintendo захватил топ продаж Великобритании

Лондон, , 08:38 — REGNUM Новый файтинг (игра — симулятор рукопашного боя) Super Smash Bros. Ultimate от Nintendo захватил топ продаж Великобритании. Второе место в этом рейтинге заняла Just Cause 4 от компании Avalanche Studios. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что Super Smash Bros. Ultimate стала самым быстропродаваемым проектом в серии. В топ-5 также вошли Red Dead Redemption 2, FIFA 19, Battlefield V и Mario Kart 8: Deluxe Edition. Что касается другой новинки — Just Cause 4, то эта игра, по сравнению с предыдущими частями, стартовала на рынке не очень хорошо, сейчас она имеет самые худшие показатели продаж среди всех игр франшизы.

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Напомним, Super Smash Bros. Ultimate представляет собой файтинг, в котором бои происходят между различными персонажами вселенной игр Nintendo. Релиз игры состоялся 7 декабря 2018 года.

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