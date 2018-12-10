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В центре Киева прошла акция в поддержку дружбы между Россией и Украиной

Общество

Несогласных с официальной позицией Киева уже доставили в СБУ

Киев, 10 декабря 2018, 08:41 — REGNUM  Двое мужчин с флагами России и Украины прошли 9 декабря по центральной улице Киева, сообщает портал «Киев Оперативный» на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, мужчины не спеша прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику. Один из мужчин был обернут в российский флаг, второй — в желто-голубой украинский, а к сообщению об акции стоит подпись: «Обнимемся, братья». Отмечается, что граждане Украины реагировали по-разному: кто-то поддерживал, кто-то, наоборот, не одобрял.

Тем не менее мужчин вскоре задержали патрульные полицейские и направили с службу безопасности Украины (СБУ).

Напомним, в 2014 году после госпереоврота в Киеве официальная политика Украины стала носить русофобский характер. А поскольку многим в стране это не нравится, то местные власти активно применяют политические и силовые методы для давления на несогласных.

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