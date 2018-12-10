Президент Танзании амнистировал более 4 тыс. заключенных

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:38 — REGNUM Из 4,477 заключенных, амнистированных в честь празднования дня независимости президентом Танзании Джоном Магуфули, 1,176 выйдут на свободу уже 9 декабря.

Заключенные были амнистированы президентом по параграфу 45 (1) (d) конституции Объединенной Республики Танзания, когда он произносил речь в честь 57 годовщины государственной независимости в резиденции в Дар-эс-Саламе.

Президент заявил, что амнистия касается больных, женщин, попавших в тюрьму беременными или с детьми, кормящих матерей, инвалидов и пожилых людей старше 70 лет.

Однако амнистия не коснется тех, кто приговорен к повешению или пожизненному заключению, а также осужден за торговлю людьми и наркотиками, разбой, осквернение, торговлю органами, изнасилование и гомосексуализм, саботаж экономики, коррупцию, а также те, кто при себе имел незаконное оружие и взрывные устройства или совершал попытку побега.

Президент заявил, что амнистия не касается и тех, кто сел в тюрьму после 1 декабря 2018 года, а также рецидивистов.

Кроме этого, президент Магуфули объявил, что деньги, выделенные на празднование дня независимости (1 биллион танзанийских шиллингов, что эквивалентно 440 миллионам долларов США), будут потрачены на строительство больницы в округе Додома.

«Пользуясь случаем я хочу поздравить правительство всех сроков и всех танзанийцев с большими экономическими успехами, которых мы достигли за эти 57 лет, и ни для кого не секрет, что Танзания сегодня — это не Танзания 1961 года, многое было сделано за это время», — сказал президент Магуфули.

Он отметил, что Танзании много еще предстоит сделать чтобы стать развитой, крепкой и мирной страной, в которой граждане мечтают жить в единстве.

Также президент подчеркнул, что он счастлив сказать, что Танзания сегодня находится среди стран с самыми быстроразвивающимися экономиками Африки.

Магуфули также отметил, что Танзании удалось привлечь инвестиции размером более 30 триллионов танзанийских шиллингов (около 13 миллионов долларов США), сообщает газета Mtanzania.