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Последствия снегопада в Москве ликвидируют 6,5 тыс. единиц техники

Общество

Ведутся и механизированные, и ручные работы по уборке снега

Последствия снегопада в Москве ликвидируют 6,5 тыс. единиц техники
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уборка снега

Москва, 10 декабря 2018, 08:24 — REGNUM  На уборку улиц Москвы после снегопада вышла снегоуборочная техника. Всего ликвидируют последствия снегопада 6,5 тыс. единиц техники, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров и пешеходных зон, общественных пространств и других территорий.

Бирюков уточнил, что все снегосплавные пункты полностью готовы к приему и утилизации снега. Всего в Москве работают 56 стационарных и 24 мобильных снегосплавных пункта.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний снегопад в Москве прошел в ночь с 6 на 7 декабря. После ночного снегопада на улицы Москвы вышли 55 тыс. рабочих, было задействовано 7 тыс. единиц дорожной техники.

Напомним, по всем вопросам, связанным с уборкой снега в Москве, можно обратиться в единую справочную службу столичного правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77 или на портал «Наш город».

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