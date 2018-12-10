Жители Байконура перейдут на новый часовой пояс

Байконур, Казахстан, , 08:19 — REGNUM Жители Байконура перейдут на четвертый часовой пояс (UTC+5) c 21 декабря, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на администрацию города.

Стрелки часов также будут переведены на один час назад в Кызыл-Ординской области Казахстана. В администрации Байконура уточнили, что соответствующее постановление правительства будет опубликовано в местных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, проект постановления правительства о переводе Кызыл-Ординской области на четвертый часовой пояс был опубликован 25 октября. Ранее планировалось, что жители региона переведут время в ночь на 1 декабря.

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