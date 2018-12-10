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Жители Байконура перейдут на новый часовой пояс

Общество

Стрелки часов будут переведены на один час назад

Жители Байконура перейдут на новый часовой пояс
Mondisso
Часы

Байконур, Казахстан, 10 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  Жители Байконура перейдут на четвертый часовой пояс (UTC+5) c 21 декабря, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на администрацию города.

Стрелки часов также будут переведены на один час назад в Кызыл-Ординской области Казахстана. В администрации Байконура уточнили, что соответствующее постановление правительства будет опубликовано в местных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, проект постановления правительства о переводе Кызыл-Ординской области на четвертый часовой пояс был опубликован 25 октября. Ранее планировалось, что жители региона переведут время в ночь на 1 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Кызыл-Ординская область Казахстана переведет время на час назад

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