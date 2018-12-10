Владельцам карты москвича бесплатно настроят смартфон онлайн

Москва, , 08:11 — REGNUM К Новому году власти Москвы делают подарок владельцам социальные карт. Сегодня, 10 декабря, в столице стартовала акция «Сертификат на бесплатную настройку смартфона онлайн», сообщается на портале мэра Москвы.

Владельцам соцкарт специалисты онлайн-сервиса бесплатно помогут настроить смартфон на различные приложения. Это можно сделать на сайте городского онлайн-сервиса по обслуживанию и ремонту цифровых устройств «Чудо техники».

По словам руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, такая онлайн поддержка снимает страх людей старшего поколения перед новыми технологиями. Акция продлится до 24 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, социальная карта москвича дает право на скидку в 5,5 тыс. торговых и сервисных точек по всему городу. К дисконтной программе присоединились еще 1,5 тыс. поставщиков товаров и услуг. Участниками программы являются аптеки, турфирмы, фитнес-клубы и продуктовые магазины.

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