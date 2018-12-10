В Новосибирске эстафета огня Универсиады-2019 года стартует от НГТУ

Новосибирск, , 08:05 — REGNUM Праздничная программа в рамках новосибирского этапа Эстафеты огня Зимней универсиады — 2019 стартует 11 декабря в 11:30 на площадке перед вторым корпусом Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сообщает пресс-служба вуза.

В 12:30 начнется церемония открытия новосибирского этапа. Первым факелоносцем станет победитель Всемирной летней универсиады по легкой атлетике Игорь Максимов — магистрант факультета энергетики НГТУ, мастер спорта международного класса. Свидетелями старта эстафеты будут несколько тысяч студентов НГТУ.

В свою очередь в Новосибирском государственном архитектурно — строительном университете сообщили (Сибстрин), что участие в мероприятиях примет студент вуза — мастер спорта России, член сборной России по плаванию в ластах, призер Кубка Мира Никита Кожевников (строительный факультет). В Сибстрин эстафета огня прибудет в 12.40

Участники эстафеты пробегут до сноуборд-парка «Горский». Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года по сноуборду, Посол Зимней универсиады — 2019 Алена Заварзина спустится по одной из трасс с огнем Студенческих игр, а наверх его поднимет многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.

Общая протяженность маршрута в Новосибирске — 2600 м. Эстафета пройдет по центральным улицам левого и правого берегов Оби. Примерно в 13:45 участники второй части маршрута стартуют от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесут 20 факелоносцев. Завершится Эстафета огня Студенческих игр на площади Пименова в примерно 14 часов, где во время финального праздника состоится зажжение городской чаши Огня.

Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты.

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