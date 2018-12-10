В Китае за нападение на полицию десяти протестующим выдвинули обвинения

Пинду, Китай, , 07:35 — REGNUM Китайские власти выдвинули различные обвинения десяти гражданам страны в связи с их участием в акции протеста бывших военнослужащих, требовавших предоставления им более широкого пакета социальных благ, сообщает китайское издание China Daily.

В издании указали, что акции протеста, которые были сопряжены с применением демонстрантами насилия, произошли 5 и 6 октября в китайском городе Пинду. В частности, 6 октября задержанные десять человек, возглавив группу из 60 протестующих людей, вооруженных деревянными палками и огнетушителями, вступили в стычку с полицией. От действий демонстрантов пострадали более 30 человек, было разбито несколько автомобилей.

Среди обвинений, предъявляемым задержанным, создание препятствий для работы правоохранительных органов, намеренное нанесение телесных повреждений, а также подстрекательство к общественным беспорядкам.