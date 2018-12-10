Тысячи чиновников-экологов Китая вновь понесли наказание за свой формализм

Пекин, , 07:04 — REGNUM Министерство экологии и окружающей среды Китая сообщило о наказании 2177 человек в десяти провинциях за экологические нарушения в рамках недавнего раунда экологической инспекции, сообщает агентство Синьхуа.

До 6 декабря в рамках очередного раунда экологической инспекции, специальные правительственные группы были направлены в китайские провинции Шаньси, Ляонин, Цзилинь, Аньхой, Шаньдун, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуанчжоу и Шэньси.

Местные правительства разобрали 26 873 случаев нарушения экологического законодательства и выставили штрафы в общем размере на 214 млн юаней ($31,2 млн). Было также задержано 88 человек. Инспектора также придали огласке 27 наиболее типовых случая формализма и бюрократизма в вопросе защиты экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1122 человек в десяти китайских провинциях были привлечены к ответственности во время второго раунда масштабной общегосударственной экологической проверки.

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