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Код «синий» продлен в связи со снегопадами на востоке и центре Китая

Общество

Начиная с 8 декабря и до 9 декабря включительно мощные снегопады прошлись по провинциям Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хубэй и Хунань, где количество осадков оценивалось от 10 до 22 мм

Пекин, 10 декабря 2018, 06:23 — REGNUM  Китайские метеорологи продлили самый слабый, «синий» уровень погодной опасности по четырехцветной шкале в связи со снегопадами в некоторых районах в восточных и центральных провинциях страны, сообщает агентство Синьхуа.

Начиная с 8 декабря и до 9 декабря включительно мощные снегопады прошлись по провинциям Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хубэй и Хунань, где количество осадков оценивалось от 10 до 22 мм. Ледяной дождь обрушился на некоторые районы провинций Гуйсжоу, Хунань и Цзянси. Местным жителям было рекомендовано без надобности не выходить на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, более 5 тыс. пассажиров стали заложниками мощного снегопада на северо-западе Китая. Так, в аэропорту столицы Синьцзяна города Урумчи были отменены более сотни рейсов.

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Снегопады, метели, снежные бури
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