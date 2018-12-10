Китайские суды придумали, как обратить технологию блокчейн на пользу людям

Пекин, , 05:49 — REGNUM Интернет-суд города Ханчжоу нашел решение защиты авторских и интеллектуальных прав различного рода писателей, публицистов и ученых, чьи работы могут наткнуться на проблему пиратства, сообщает агентство Синьхуа.

Благодаря технологии блокчейна, ставшей столь популярной в последнее время благодаря бума «майнинга» — добычи так называемой криптовалюты путем специальных вычислений, суд надеется отслеживать общий оборот в киберпространстве работ различного рода авторов. Это может помочь им в сборе доказательств нелегального использования их авторской продукции.

Ранее писатели использовали снимки экрана и скачанный с интернета контент в качестве доказательства нарушения их авторских прав, что, однако, натыкалось на трудности верификации самих доказательств. С другой же стороны, нотариальное заверение доказательной базы не только растягивало во времени, но и приводило к удорожанию судопроизводства.

Теперь же, как отмечает судья Интернет-суда Ханчжоу Ван Цзянцяо, благодаря технологии блокчейна, можно с легкостью отследить цифровые следы злоумышленников, авторство, время создание контента, и при этом сделать процесс сбора доказательств полностью законным с юридической точки зрения.

Напомним, что провинция Ханчжоу является родиной множества китайских писателей, которые работают в сети интернет. В то же самое время, Китай уже обзавелся тремя интернет-судами в провинциях Ханчжоу, Гуанчжоу и городе Пекине для рассмотрения дел, связанных с правонарушениями в интернете, о чем уже сообщало ИА REGNUM.

В Китае более 800 млн интернет-пользователей, и их число продолжает расти, пропорционально этому растет и количество правонарушений в глобальной сети. При этом, технология блокчейн ранее в основном исползовалась для добычи виртуальной криптовалюты желающим легкого заработка. Однако, после схлопывания криптовалютного пузыря, по всей видимости, технологии блокчейн начинают находить полезное применение.

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