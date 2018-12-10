«Куски мяса с иглами и лезвиями»: в Казани активисты ищут догхантера

Казань, , 04:22 — REGNUM В сквере возле парка Урицкого в Казани неизвестный раскидал мясо, начинённое иголками и лезвиями, — от его действий уже есть пострадавшие животные, в том числе и домашние. Зооактивисты пытаются найти садиста своими силами, неравнодушный горожанин объявил вознаграждение в 100 тыс. рублей, а хозяйка пострадавшего добермана написала заявление в полицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первой тревогу о сложившейся ситуации, которая, как позднее выяснилась повторяется в Казани довольно часто, рассказала на страницах соцсетей владелица добермана Ганса. Питомцу, поднявшему мясо с опасной «начинкой» с земли, потребовалась операция. Из его желудка были извлечены иглы, но доберман уже идёт на поправку. Между тем он мог стать далеко не первой и, к сожалению, не последней жертвой.

«Осторожнее и, пожалуйста, позаботьтесь о безопасности своего питомца. К сожалению, никто не защитит бездомышей от этого… Это куски мяса с иглами и лезвиями. Если найдете, соберите с земли, возможно, кому-то это спасёт жизнь. К сожалению, есть уже пострадавшие. Это хозяйский доберман Ганс, гулявший в парке с хозяйкой. Вчера его прооперировали. А сколько останется неучтенных и бездомных пострадавших собак — страшно думать?» — пишет зооактивист Светлана Найденова в группе «Зооспас».

Жители шокированы находкой и решили объединить усилия, чтобы найти того, кто раскидал мясо с лезвиями и иглами в парках. Один из горожан даже предложил награду тому, кто найдет «этих умельцев или предоставит любую инфу по их местонахождению» — 100 тыс. рублей. В соцсетях после обнаружения опасной находки развилась бурная дискуссия.

«Это каким больным на всю голову надо быть чтобы сотворить такое!!!», «Садистом я бы сказала…», «Собаки, особенно щенки, и на поводке могут схватить в рот ненужное, не уследить. Установленных мест для выгула в городе нет. Просто нет. Ну, а про жестокость даже говорить не хочется, садизм — это психическое отклонение», «Изониазид теперь рецептурный препарат, вот они и перешли на иголки и лезвия», — пишут горожане.

Напомним, изониазид (тубазид) — противотуберкулезное средство, используемое для лечения людей, но для собак оно является ядом. Ранее его часто использовали убийцы животных из разных городов России, раскидывавшие приманки в общественных местах — скверах, парках.