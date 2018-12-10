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В центральном Китае обнаружены крупные запасы серебра

Общество

Залежи, обнаруженные в уезде Лонин, являются частью месторождения Чжунхэ

Чжэнчжоу, Китай, 10 декабря 2018, 04:01 — REGNUM  Геологи провинции Хэнань в центральной части Китая обнаружили огромные залежи серебра, запасы которого оцениваются в 1,5 тыс. тонн, сообщает агентство Синьхуа.

Залежи, обнаруженные в уезде Лонин, являются частью месторождения Чжунхэ, которое оценивается в 280 тыс. тонн свинца и 320 тыс. тонн цинка, сообщили в Хэнаньском бюро геологического освоения и развития ископаемых.

Отметим, что новое месторождение стало не первой крупной находкой за последнее время. Огромные запасы серебра в объеме 2,661 тонн были найдены в уезде Тунбай провинции Хэнань ранее в 2018 году.

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